لبنان | فيديو.. الإعتداء على مراسل صوت بيروت انترناشيونال من قبل مراسل قناة الميادين في بيروت

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ووقع الإعتداء أثناء تغطية مراسل صوت بيروت إنترناشونال الأحداث عند جسر الرينغ بعد العشرات من أتباع ميليشيا “حزب الله” وأمل.
وتمكن الآلاف من المتابعين مشاهدة لحظة قيام مراسل الميادين والصحفي لدى جريدة النهار عباس صباغ من الإعتداء على مراسل صوت بيروت إنترناشونال.
وفور وقوع الإعتداء تدخلت عناصر من الجيش اللبناني وقامت بإبعاد مراسل الميادين الذي كان يحاول تكرار الإعتداء.
ويُظهر هذا الإعتداء الذي قام به مراسل قناة الميادين مستوى المهنية الذي يمتلكونه والكراهية التي يعملون على أساسها.
وهذا الإعتداء يُظهر مستوى بيئة حزب الله وكيف يقوم الجهاز الإعلامي المتمثل بمراسليه بالإعتداء على الصحافيين لمجرد إختلاف الرأي ووجهات النظر.
وهذا الأمر يضعنا أمام سؤال ألا وهو أين يُمكن أن نجد العيش المشترك مع أمثال هذه البيئة التي تقوم على الإلغاء والقمع والإعتداء على الآخرين بسبب آراء وأفكار.
وستقوم إدارة الراديو بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة مراسل قناة الميادين والمصور المرافق له.
والجدير بالذكر أن فريق الراديو كان يقوم بتغطية الأحداث مباشر عبر صفحة Beirut City على موقع فيسبوك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.