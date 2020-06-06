لبنان | إبعاد المتظاهرين من شارع البلدية وإصابة عنصر من مكافحة الشغب

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك في السياق، أبعدت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين من أمام مدخل مجلس النواب مقابل بلدية بيروت، إلى أمام مبنى النهار، وسط استمرار التراشق بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع. ونتيجة إلقاء الحجارة، أصيب عنصر من مكافحة الشغب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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