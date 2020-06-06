لبنان | مصلحة الليطاني: إعادة تشغيل مشروع ري صيدا جزين وتحويل المياه للمشتركين غداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أعلنت “إعادة تحويل مياه عين الزرقاء باتجاه حوض أنان من بعد ظهر اليوم، لتعبئته بواسطة مياه عين الزرقاء وينابيع النفق خلال 20 ساعة تقريبا (تصريف 2,5 متر مكعب في الثانية)، تمهيدا لإعادة تشغيل مشروع ري صيدا- جزين وتحويل المياه الى المشتركين اعتبارا من صباح غد الأحد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.