لبنان | بالفيديو – رمي قنابل مسيلة للدموع بشكل عشوائي على الثوار في ساحة الشهداء

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وشكل الجيش منذ بعض الوقت حاجزا بشريا أمام مجموعة من الشبان في منطقة الخندق الغميق لمنع أي تقدم واحتكاك مع الشارع المقابل.
وطلبت القوى الأمنية من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.