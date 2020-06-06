لبنان | بالفيديو – رمي قنابل مسيلة للدموع بشكل عشوائي على الثوار في ساحة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة

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وشكل الجيش منذ بعض الوقت حاجزا بشريا أمام مجموعة من الشبان في منطقة الخندق الغميق لمنع أي تقدم واحتكاك مع الشارع المقابل.

وطلبت القوى الأمنية من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم.