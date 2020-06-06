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واوضح حسن خليل في تصريح ان “الشخص الذي تم ذكر اسمه في كل ما نشر من اخبار وتحليلات هو عضو مجلس ادارة سابق في شركة تاتش وبقي في المنصب نفسه”.
وقال في تصريح إن “الجهة الوحيدة التي يجب أن تُسأل عن التعيينات في شركتي الخليوي هي وزارة الاتصالات بشخص الوزير الذي وحده يملك الحقيقة حول كيفية حصول تلك التعيينات والمسار الذي سلكته”.
ونفى حسن خليل نفيا مطلقا ان “يكون ملف التعيينات وخصوصاً تعيينات شركتي الفا وتاتش قد بحث في اي من اللقاءات التي جمعت بري مع النائب جبران باسيل ولا مع غيره”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن خليل: كل ما كتب عن دور لبري في موضوع تعيينات شركتي الخلوي غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.