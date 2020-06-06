كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال ثائر، “منذ 17 تشرين ونحن نشارك بالثورة لأجل لبنان. لا تخونوننا فنحن نعطي دروساً بالوطنية ونحن عشنا عمرنا بالخطر فلا تخوفوننا. نريد تحديد موعد الانتخابات ولا ثقة لنا بالسلطة فهي غير مستقلة”. وانطلقت اليوم مسيرة 6 حزيران من كل المناطق اللبنانية باتجاه ساحة الشهداء للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة ورفض نهج وآلية السلطة بإدارة الأمور. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ثورة 17 تشرين تعود بزخم… “لا تخونوننا فنحن نعطي دروساً بالوطنية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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