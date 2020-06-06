لبنان | وصول المسيرة التي انطلقت من أمام بيت الكتائب الى ساحة الشهداء

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وقد حمل الثوار الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ”انتخابات نيابية مبكرة” وبـ”تنفيذ القرار 1559″ لنزع سلاح حزب الله غير الشرعي ليكون السلاح فقط بيد الجيش اللبناني، وأخرى كتب عليها “لا سلاح الا السلاح الشرعي”.
ويزداد العدد بكثرة في ساحة الشهداء إثر الحشود الكبيرة التي تزحف احتجاجاً على ما آلت إليه الأمور في لبنان من الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.