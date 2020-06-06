كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزع عدد الإصابات على الشكل التالي: 4 إصابات من المقيمين خلال الـ24 ساعة المنصرمة 4 إصابات من الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرمة Advertisements 54 حالة استشفاء منها 5 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة 768 حالة مع شفاء مخبري حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – وزارة الصحة العامة: تسجيل 8 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد الى 1320 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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