لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لليوم الثاني على التوالي لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة عكار ،وذلك وفق التقرير اليومي الذي تصدره غرفة إدارة الكوارث في المنطقة، والذي أشار إلى استقرار عدد المصابين المسجيلن منذ 17 آذار الماضي عند 77 مصاب. وجاءت الأرقام على الشكل التالي: الحالات الإيجابية: 37 حالة (32 من المقيمين، 5 من العائدين). حالات الشفاء: 40 (بزيادة 3 حالات يوم الجمعة). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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