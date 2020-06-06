لبنان | حب الله: نحمي لبنان بحماية انتاجيته وبالصناعة والزراعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 05:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله على “تويتر”: “رغم كل الآثار السلبية للأزمة المالية والنقدية والمعيشية والاقتصادية، بدأت بعض قطاعات الصناعة باستعادة عافيتها التنافسية. لا لزيادة سعر المازوت وأثره السلبي جدا على الصناعة وعلى فئات اللبنانيات واللبنانيين غير المحصنة. نحمي لبنان بحماية انتاجيته، نحميه بالصناعة والزراعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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