لبنان | الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتى يوم الاثنين حيث تنحسر تدريجيا .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع بداية انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا. الثلاثاء: غائم جزئيا مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا, متقلبة الى شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

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– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 90 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل:763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:27:05 ساعة غروب الشمس:47:19