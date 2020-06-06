كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر “تويتر”: “إن الأهداف التي تحرك الشعب برمته من أجلها، من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية إصلاحية. لذلك، من المهم جدا إلتزام هذه الأهداف بغية الوصول إلى تحقيقها، وعدم تشتيت الجهود في اتجاهات مختلفة ممكن أن تؤدي إلى إفشال الحراك”. مرفقا التغريدة بهاشتاغ “لبنان_ينتفض”. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع: الاهداف التي تحرك الشعب معيشية إصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.