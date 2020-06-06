لبنان | الجيش: مناورات تدريبية وتفجير قذائف وذخائر

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات جاء في نصوصها:
“ستفجر وحدة من الجيش قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 8 /6 /2020، اعتبارا من الساعة 7.00 وحتى الانتهاء، في حقل تفجير تربل- طرابلس.
بتاريخه، بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رميش.
بتاريخه، بين الساعة 10,00 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة يارين.
تنفذ وحدات من الجيش، اعتبارا من 9 /6 /2020 ولغاية 20 /10 /2020، بين الساعة 5.00 وحتى الانتهاء، تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة القرنة السوداء. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
ستجري وحدة من الجيش بتواريخ 3،5،6 و7/ 6/ 2020، بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.