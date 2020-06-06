لبنان | عاملو الخردة في عين الحلوة أقفلوا المدخل الجنوبي للمخيم

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 11:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقفل عدد من العاملين في جمع الخردة داخل مخيم عين الحلوة، المدخل الجنوبي منه لجهة درب السيم، احتجاجا على القرار الذي اتخذه الجيش بالسماح يومين فقط لإدخال الخردة من المخيم وإليه. إشارة إلى أن أكثر من ألف عائلة في المخيم، يعتاشون من هذه المهنة. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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