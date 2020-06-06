لبنان | القاضي خوري يباشر التحقيقات في ملف الضمان في 16 الحالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 11:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري التقرير الموقع من خمسة أعضاء في مجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي، يتناول مخالفات جرمية في أعمال مجلس الإدارة والمدير العام. وسيباشر القاضي خوري تحقيقاته في الملف، وقد عين موعد جلسة الإستماع الى مقدمي التقرير بتاريخ 16 حزيران الحالي، على أن يستتبع بدعوة المدير العام للضمان وأعضاء المجلس الآخرين للإستماع الى إفاداتهم. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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