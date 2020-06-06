لبنان | الجيش فتح أوتوستراد البداوي في الاتجاهين

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 11:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فتح الجيش أوتوستراد البداوي الدولي أمام المواطنين في الإتجاهين، بعدما قطعه محتجون صباح اليوم، أمام محطة أكومي. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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