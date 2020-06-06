لبنان | المصلحة الوطنية لليطاني: توقيف معامل توليد الطاقة الكهرومائية بسبب الصيانة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 09:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها و”بالتنسيق مع كهرباء لبنان ستوقف معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها، وبالتالي مشروع ري صيدا جزين، ابتداء من صباح اليوم السبت 7 حزيران ولغاية مساء غد الاحد 8 حزيران، لتنفيذ برنامج عمل لاعمال صيانة ضرورية في معمل جون، إضافة الى أشغال تنظيف شبكات مأخذ المياه في أنان، وأشغال إصلاح سكر تفريغ حوض أنان”. وتلفت المصلحة الى أن “هذا الاجراء سيرتب تحويل كامل مياه عين الزرقاء في اتجاه القاسمية وبالتالي ارتفاع منسوب النهر في الحوض الادنى وتصريفه”. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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