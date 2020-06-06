لبنان | إليكم سعر صرف الدولار اليوم.. وتوجيهات جديدة لتنظيم عمل الصرافين

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 09:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أولا: بهدف ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة، يطلب ما يلي من الشركات: – مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوض بالتوقيع. – مستند الفاتورة الأولية PRO FORMA من الشركة الموردة. – مستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة الموردة. من الأفراد: – صورة بطاقة الهوية الشخصية، مع رقم هاتفه الشخصي. Advertisements – ذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد. – توقيع الزبون على إشعار البيع. – إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر إلى العيان. – إضافة العبارة التالية على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: (التزاما بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30/5/2020) إلى ذلك أعلنت نقابة الصرافين أيضا، في بيان، وجهته الى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت 6/6/2020 والاحد 7/6/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 3/5/2020. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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