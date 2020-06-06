لبنان | الجيش: طائرة استطلاع اسرائيلية معادية خرقت اجواء الجنوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5 /6 /2020 الساعة 10.05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.10 من فوق بلدة رميش. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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