لبنان | نقابة اطباء طرابلس: نقف مع تحرك نقابة بيروت الاربعاء المقبل

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اصدرت نقابة الأطباء في طرابلس بيانا جاء فيه:
“يتعرض عدد من الزملاء الأطباء لإعتداءات متكررة أثناء القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية في مناطق لبنانية مختلفة حتى أن هذه الإعتداءات أصبحت تأخذ طابعا ممنهجا ومتكررا، ومنها الاعتداء الأخير الذي تعرض له زملاؤنا في مستشفى رياق مع آخرين من الجسم الطبي”.
اضاف البيان :” إننا في نقابة أطباء لبنان – طرابلس نعرب عن تضامننا الكامل مع زملائنا في نقابة أطباء لبنان – بيروت، مشددين على وحدة الجسم الطبي في وجه هذه الإعتداءات ونعتبرها موجهة ضد نقابتي الأطباء، نقف مع زملائنا في نقابة بيروت في تحركهم القانوني، وفي وقفتهم الإحتجاجية يوم الأربعاء في : 10-06 2020 داعين أعضاء نقابتنا للتوقف عن العمل يوم الأربعاء 10-06-2020 أسوة بزملائنا في نقابة بيروت و مطالبين باتخاذ أشد التدابير الزجرية والرادعة كي لا تتكرر هذه الإعتداءات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.