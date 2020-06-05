لبنان | دياب وقّع مرسوم التشكيلات القضائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية، ووقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. تابعنا على منصة غوغل الإخبار

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