لبنان | وزير الصحة حمد حسن ترأس اجتماعا تحضيريا لعودة الملاحة الجوية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتم الاتفاق على اجتماعات لاحقة لتحديد خطة واضحة بناء على مقترحات علمية. من جهة ثانية، إستقبل الوزير حسن رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون جاسم قانصوه الذي أثار موعد إعادة افتتاح النوادي والملاعب الرياضية. تابعنا على منصة غوغل الإخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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