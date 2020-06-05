لبنان | الراعي التقى الدكاش دوري شمعون ووفدا من مؤسسة الاب عسيران

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ثم إستقبل الراعي، وفدا من “مؤسسة الأب عفيف عسيران” برئاسة الوزيرة السابقة منى عفيش شويري، وجرى عرض لأوضاع المؤسسة والظروف الصعبة التي تمر بها ولضرورة حصولها على الدعم من أجل استمرارها في رسالتها بالاعتناء بالأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث داخل سجن روميه، الامر الذي تعاني منه معظم المؤسسات المماثلة.
وبعد الظهر التقى النائب شوقي الدكاش يرافقه رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب “القوات اللبنانية” أنطوان مراد.
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