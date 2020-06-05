كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويعمل دوري في مؤسسة اندفكو ونعاه رئيسها النائب نعمة افرام في منشورٍ عبر فيسبوك كتب فيه “وداعاً دوري… الأب الفاضل، الأمين، المقدام، الشجاع ومثال الاندفاع والشهامة”. تابعنا على منصة غوغل الإخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وفاة لبناني من بلدة عشقوت بعد إصابته بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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