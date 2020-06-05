- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ومنع نشر الاخبار الملفقة والكاذبة اضافة الى إلزام علي الامين ممثل موقع “جريدة جنوبية” بحذف الاخبار الملفقة التي تمسّ بسمعة المستشفى ومنعه من التعرض للمستشفى بأي شكل من الأشكال وتحت اي ظرف او ذريعة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في الحذف وعن كل مخالفة.
وبناء عليه تبلغنا أن مدير مكتب بيروت الاقليمي لصحيفة “عكاظ” زياد عيتاني إلتزم بقرار قاضي الأمور المستعجلة وحذف الخبر الصادر مسبقا، وتعهد بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالمستشفى، وكذلك السيد احمد الايوبي تراجع عن كلامه ونشر على صفحته الرد الصادر عن المستشفى لدينا وأنَّ الفيديو مفبرك.
بناء على ذلك توضح ادارة المستشفى للرأي العام أنها ستتابع تلك القضية الى خواتيمها، كما وتؤكد نزاهة القضاء في متابعة تلك القضايا التي تؤثر في الرأي العام سلبا”.
تابعنا على منصة غوغل الإخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرسول الاعظم: قرار من قاضي الامور المستعجلة في بعبدا بخذف الاخبار المسيئة الى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.