لبنان | رئيس مجلس البيئة في القبيات: للكف عن العبث بغابات الشوح

وقال، “الشوح نادر أكثر بكثير من الأرز ومن باقي الأشجار، وهو من الاشجار القليلة التي صمدت في وجه العصر الجليدي الأول الذي قضى على معظم النباتات، إذ أن أغلب نباتاتنا التي نعرفها ظهرت بعد هذا العصر، بينما الشوح يغوص في قدمه الجيني إلى أقدم العصور”.

وأضاف، “كل هذا يستوجب منا الحفاظ على كل شجرة شوح والكف عن العبث بغابات الشوح إن بالقطع أو بالرعي الجائر أو بالتعديات ورمي الأوساخ والفضلات”.