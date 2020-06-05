لبنان | بلدية داربعشتار: مستمرون في دعم الجميع وخصوصا الوافدين من الاغتراب

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وفي هذا الاطار، “يتابع فريق التدخل البلدي السريع في البلدية الوضع الصحي للسيدة الوافدة من دولة قطر، بعدما أجرت فحص pcr ونتيجتها سلبية، وهي تخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوما”.
وطلبت البلدية من الأهالي و”بما أن المرحلة الرابعة لإجلاء المواطنين الراغبين في العودة الى وطنهم لبنان ستبدأ في 11/6/2020، إبلاغها في حال عودة أحد أبنائها ضمن هذه المرحلة قبل 24 ساعة من تاريخ الوصول ليتسنى لفريق التدخل البلدي السريع الاطلاع على أسماء الوافدين، وزيارة عائلاتهم لإعطائها الإرشادات والتدابير الواجب التقيد بها، والكشف على الموقع الذي سيتخذه الوافد للحجر المنزلي”.
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