لبنان | بلدية جدرا: تسجيل 27 حالة أولية سلبية و6 حالات ايجابية بفيروس كورونا

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– تسجيل 6 حالات ايجابية لأشخاص يسكنون في جدرا تخالطوا مع أقارب لهم وافدين من الخارج يسكنون في بلدة برجا وفق نتائج الفحوصات التي أجريت.
– أدخل منها حالتان مساء الأربعاء تاريخ 25 حزيران 2020 إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
– تم نقل حالتين منها بعد ظهر الجمعة بتاريخ 5 حزيران 2020 إلى مركز الحجر الصحي الخاص بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.
– شخصان من هذه الحالات نقلا سكنهما إلى بلدة برجا حيث تم حجرهما هناك.
واعتبر البيان ان “اتصالات تجرى مع المراجع المختصة لتحديد موعد لإجراء فحوصات عشوائية pcr في جدرا مطلع الاسبوع القادم”.
كما ناشدت اللجنة “أهالي البلدة وسكانها الالتزام بقرار التعبئة العامة والحفاظ على أمنهم الصحي والسلامة العامة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.