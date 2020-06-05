كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطالب وزير الاتصالات طلال الحواط بـ”الايعاز الى من يلزم بإعادة وصل الخطوط المقطوعة فورا ومن دون أي كلفة اضافية.

ونطالبه بتقديم اقتراح الى مجلس الوزراء في اول جلسة يطالب فيه بإلغاء فواتير الهاتف والانترنت المستحقة على المواطنين عن اشهر: شباط، آذار، نيسان، ايار وحزيران دعما للمواطن اللبناني الصابر والصامد، وكفى ضغوطا على الشعب”. تابعنا على منصة غوغل الإخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس طالب وزير الاتصالات بالايعاز بوصل الخطوط الثابتة المقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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