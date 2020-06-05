لبنان | توقيف سوريين يروجان عملة أجنبية مزيفة في البترون وجل الديب

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وأشارت الى أنه “وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وأن السوري (عدنان ا.) الملقب بـ”أبو صالح” المقيم في جل الديب هو مصدر هذه الأموال، حيث تم توقيفه وضبط مبلغ 100 دولار مزيفة من نفس الفئة معه.”

ولفتت في بيان الى أنه “بمراجعة القضاء المختص أشار بتسليمهما مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن للتوسع بالتحقيق”.