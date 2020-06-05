لبنان | رئيس الحكومة حسان دياب: لتشكيل “خلية أزمة” للبحث في الملفات الكبرى

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وتقرّر تأليف هذه الخلية على ان تجتمع الاثنين المقبل برئاسة دياب، وهي تضمّه الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ووزيري الخارجية والمال وأعضاء آخرين.

ولم يتم تشكيل هذه الخلية على اساس التوزيع السياسي لمكونات مجلس الوزراء، اي لا يوجد عضو ممثّل لـ”حزب الله” فيها.