لبنان | رئيس الحكومة حسان دياب طرح زيادة رسم 5000 ليرة على صفيحة المازوت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووافق مجلس الوزراء على طلب إصلاح مكيفات الهواء في قصر الاونيسكو حيث ينعقد مجلس النواب بكلفة 60 مليون ليرة. تابعنا على منصة غوغل الإخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال الجمهورية

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