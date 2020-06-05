لبنان | اجراءات لوجستية ضمن مطار بيروت… ومعطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وكشفت المصادر ان موضوع “المفرد – المجوز” لا يزال سارياً حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء الذي تتخذه قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر.

فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول كورونا والحملات الاعلامية.