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لبنان | اجراءات لوجستية ضمن مطار بيروت… ومعطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وكشفت المصادر ان موضوع “المفرد – المجوز” لا يزال سارياً حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء الذي تتخذه قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر.

فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول والحملات الاعلامية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال اللواء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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