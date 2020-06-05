لبنان | أطباء مستشفى رياق نفوا اي خلاف مع المؤسسة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 02:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت اللجنة الطبية والاطباء في مستشفى رياق – البقاع البيان الاتي: “نحن أطباء مستشفى رياق وأعضاء اللجنة الطبية، ننفي نفيا قاطعا ما يشاع عن خلاف على الاتعاب بين المؤسسة والاطباء، انما هو خلاف شخصي بحت، والمؤسسة اذ وقفت مع الاطباء مستنكرة ومتضامنة. وان هذا الصرح وادارته والجسم الطبي جسم واحد لصحة مريض افضل”.

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