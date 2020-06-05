لبنان | اعتصامان أمام قصر العدل والسرايا في طرابلس استنكارا لتوقيف ناشطين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 02:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجمع عدد من ناشطي “الحراك الشعبي” أمام قصر العدل في طرابلس، ونفذوا اعتصاما رفعوا خلاله لافتات استنكرت “توقيف الناشطين”، وطالبت “بحبس الفاسدين”، كما أطلقوا هتافات تدعو للافراج عن الناشط ربيع الزين، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي أمام قصر العدل ومحيطه. ودعا المحتجون “القضاء إلى فتح ملفات الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، عوضا عن توقيف الناشطين الذين يطالبون بالعدالة ودولة القانون”. وافادت مندوبة الوكالة في طرابلس ان عددا من الناشطين نفذوا اعتصاما عقب صلاة الجمعة أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين هتافات ضد الفاسدين وضد توقيف ربيع الزين، في ظل انتشار لقوى الأمن في محيط السرايا.

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