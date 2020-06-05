لبنان | اشكال في ساحة أبو شاكر في الطريق الجديدة

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وقع اشكال في ساحة ابو شاكر في منطقة الطريق الجديدة.
وفي التفاصيل، ان عددا من الشبان في المحلة أقدموا على حمل سكاكين وسواطير، في وجه شبان آخرين من المحلة، وتم اقفال عدد من المحال والمؤسسات، خوفا من مضاعفات الاشكال، وسط صريخ وتهديد وحتى للمارة من السيارات.
وتجمع عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن سبب الاشكال والتوتر الحاصل، وافاد عدد من سكان المحلة ان هذا الاشكال تجدد اليوم بعد اشكال خلال ليل أمس من دون ان تعرف اسبابه. وحضرت دورية لقوى الأمن الداخلي والاستقصاء والجيش وبدأت تحقيقاتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.