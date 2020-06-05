لبنان | عناصر الدفاع المدني قطعوا الطريق امام الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع عناصر الدفاع المدني الطريق امام وزارة الداخلية في بيروت، وهم مستمرون في اعتصامهم منذ يوم أمس حيث باتوا ليلتهم على الرصيف المقابل للوزارة. وأكدوا انهم مستمرون في الاعتصام ويصرون على مقابلة وزير الداخلية محمد فهمي لشرح مطالبهم وقضية تثبيتهم المزمنة والسعي لانصافهم واعطائهم حقوقهم .

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