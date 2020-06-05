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صدر عن وزارة العدل الإعلان الآتي:
إعمالا لمبدأ الشفافية،وإرساء للمساواة بين القضاة في إتاحة الفرص، ما يساهم في التعيين بالإستناد الى معايير موضوعية وشفافة، تعلن وزارة العدل عن شغور المركز التالي:
-رئيس الغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة.
بناء عليه، تدعو الوزارة المهتمين من السيدات والسادة القضاة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة، الى الإعراب عن رغبتهم في الترشح الى المركز الشاغر أعلاه، طلب ترشيح مرفقاً بالسيرة الذاتية الى مكتب وزيرة العدل قبل 15 حزيران الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:[email protected]
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة العدل أعلنت عن قبول الترشيحات لمركز شاغر في مجلس شورى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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