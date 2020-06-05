لبنان | الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة في دبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن جهاز أمن الدولة في دبي، أنه اعتقل في عملية نوعية الأربعاء الماضي، الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي وادي، الذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة. وصرح مسؤول أمنى في دبي أن مكي هو من المدرجين على قوائم “الإنتربول” لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وأنه كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية الأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك. وأوضح المسؤول الامني أن أمير مكي تردد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة.

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