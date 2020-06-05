لبنان | متعاقدو المهني في عكار طالبوا المجذوب بضرورة تثبيتهم

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وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير رسالة الى وزير التربية طارق المجذوب جاء فيها:

“تعلمون ان المتعاقدين في التعليم المهني منذ العام 1997 والظلم متوارث ضدهم بسبب المحاصصات السياسية والحزبية والطائفية، وهذا القطاع يعاني وهو اهم القطاعات الانتاجية في الدولة”.

اضاف:” اننا نضع مطالبنا بين ايديكم، وكلنا امل بالحصول عليها، ونحن مطلبنا الرئيسي التثبيت، ولكن هناك مطالب ملحة وسريعة وحياتية تطال كرامة كل استاذ وعائلته.وهي:

1 – العمل على اصدار مرسوم لاحتساب العقد كاملا لجميع المتعاقدين في التعليم المهني لان قيمة العقد قد تدنت الى 80% ولم تعد تكفي لسد حاجاتنا الحياتية وكذلك الاسراع بدفع المستحقات، لانه منذ 7 اشهر لم نقبض مستحقاتنا المتوجبة.

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2 -العمل مع الضمان لمتابعة الملف وتأمين الضمان للمتعاقدين الغير مضمونين ريثما يتم اقرار قانون للتثبيت.

3 – تأمين بدل نقل للمتعاقدين.

4 – العمل على اصدار مرسوم يقضي بتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني تلقائيا لانهم افنوا عمرهم ومنذ 23 سنة، وهم ينتجون ويخرجون اجيالا، ومن حقهم التثبيت التلقائي للجميع، دون الرجوع الى زواريب اللجان النيابية، والمحاصصات الحزبية والسياسية والطائفية، وكلنا امل بحكمتكم وبعدلكم لانصاف المتعاقدين، في التعليم المهني والتقني الذي يقوم عليهم هذا القطاع.