كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الآتي: “تداولت بعض المقالات والمواقع معلومات مغلوطة حول أحد الأسماء المقترحة للتعيين في إدارة إحدى شركتي قطاع الخليوي، فوصفته بأنه “محسوب على الحزب التقدمي الإشتراكي”، وهو أمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا بعيد. وعليه فإننا ندعو وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها حرصا على مصداقيتها أمام الرأي العام”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | التقدمي: لم نقترح اسما للتعيين في شركتي الخليوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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