لبنان | سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت نقابة الصرافين في بيان وجهته إلى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 5/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 كحد أدنى، والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، وذلك التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 30/5/2020.

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