احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
خرج رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، متخوفاً من حصول محاولات لتوظيف صرخة المواطن، الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، بالسياسة وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال.
ونقلت “الجريدة” عن مصادر سياسية رفيعة متابعةأن “دياب يخشى رفع شعارات سياسية ضد سلاح “حزب الله” خلال التظاهرة”، مشيرة إلى أن “الحزب نقل رسالة واضحة إلى دياب، فحواها ان اي تظاهرة ضد الحزب ستقابل بتظاهرة تضامن معه”.
ولفتت إلى أن “رئيس الحكومة يتخوف من تطورات أمنية في الشارع، في حال رفعت شعارات مستفزة لشريحة معينة من اللبنانيين”، مضيفة أن “رئيس الحكومة مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب يخشى رفع شعارات سياسية ضد سلاح “حزب الله” خلال التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.