لبنان | الابحاث العلمية الزراعية: موجة حر متوقعة بدءا من السبت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة حر متوقعة بدءا من يوم غد السبت، وحتى يوم الأربعاء المقبل. وطلبت من المزارعين الري صباحا ومساء وزيادة كميات المياه، وعدم رش الأسمدة والأدوية الزراعية ظهرا. كما دعت المواطنين إلى اتباع كل الارشادات حول موجات الحر.

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