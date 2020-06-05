لبنان | قتيل في انقلاب صهريج على طريق المطار مفرق الكوكودي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يونيو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قتل شخص في انقلاب صهريج على طريق المطار – مفرق الكوكودي. ويعمل عناصر الدفاع المدني على اخراج الجثة من داخل الصهريج.

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