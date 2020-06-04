كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد الجيش اللبناني عبر “تويتر”: “‏وزعت وحدات من الجيش في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC 300 حصة من المواد الغذائية لعدد من العائلات في مناطق الجنوب”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش اللبناني: توزيع 300 حصة من المواد الغذائية على عدد من العائلات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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