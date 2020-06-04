لبنان | اقفال سوبرماركت وتوقيف صاحب مولد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أُقفل سوبرماركت المراد في عكار بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة في عكار وبمؤازرة مديرية امن الدولة، وذلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه. كما تم ايقاف كريم درباس صاحب مولد كهربائي في سير الضنية بإشارة من المدعي العام المالي وبمؤازرة مديرية أمن الدولة لعدم الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء.

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