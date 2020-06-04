لبنان | سرب من الطائرات الاسرائيلية عبر في سماء جبيل وكسروان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عبر منذ قليل سرب من الطائرات الإسرائيلية على علو منخفض في سماء اقضية جبيل و كسروان والمتن .

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