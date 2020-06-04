لبنان | تحرير مواطن من خاطفيه وتسليمه إلى فصيلة درك رأس بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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بمساع من عشائر البقاع الشمالي، تم تحرير المواطن ج.غ. من خاطفيه وتسليمه إلى فصيلة درك رأس بعلبك للتحقيق معه ومعرفة ملابسات الخطف.

وكان مسلحون خطفوه، بعد الظهر، من محلة الزيتون في البقاع الشمالي.