احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بمساع من عشائر البقاع الشمالي، تم تحرير المواطن ج.غ. من خاطفيه وتسليمه إلى فصيلة درك رأس بعلبك للتحقيق معه ومعرفة ملابسات الخطف.
وكان مسلحون خطفوه، بعد الظهر، من محلة الزيتون في البقاع الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تحرير مواطن من خاطفيه وتسليمه إلى فصيلة درك رأس بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.