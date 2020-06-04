لبنان | القاضية نصار أوقفت الناشط ربيع الزين وجاهياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف وجاهية في حق الناشط ربيع الزين، وذلك بعد استجوابه عن بعد بجرائم إحراق مصارف وسرقات بواسطة الخلع والكسر وتعديات على أملاك عامة وخاصة. وكانت قوة من جهاز أمن الدولة قد أوقفت الزين في الثالث من الجاري في محلة جبيل على خلفية مذكرة توقيف صادرة في حقه، وأودع القضاء المختص.

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